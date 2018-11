«I Mondiali di Doha sono un evento molto molto importante per me, un evento che sento mio dopo quello che è successo. Dopo il recupero mi sento tornato al cento per cento e mi posso divertire: ci punto davvero molto».

Queste le parole di Gianmarco Tamberi a margine della «Festa dello Sport» organizzata dall’università Luiss di Roma. «Quel 2.33 saltato a fine estate in Germania ha fatto davvero la differenza - ha dichiarato il saltatore in alto azzurro - È stato uno sblocco che mi aspettavo sarebbe venuto prima o poi, infatti avevo preannunciato su Instagram che quella gara sarebbe andata in quel modo. È stata un’emozione infinita già il 2.30, poi il 2.33 è stata la ciliegina sulla torta. Sono sceso dal tappetone in lacrime, ho abbracciato la prima persona che avevo davanti, mi sono reso conto che un incubo era finito e iniziava un nuovo sogno».