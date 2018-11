Un video per promuovere ancora di più la disciplina del rugby nella nostra provincia. È l'originale iniziativa promossa dal Rugby Trento, società che conta centinaia di tesserati da più piccoli dell'Under 6 fino ai diversamente giovani dell'Old passando per le ragazze

«Vieni a provare gli allenamenti con noi - scrive la società - al nostro campo a Trento in Via Fersina, zona Ghiaie, troverai compagni di squadra e allenatori pronti ad accoglierti per provare una nuova esperienza! Non importa quale sia la tua età, nella nostra società sono presenti tutte le seguenti categorie: Minirugby (U6-U8-U10-U12), giovanili (U14-U16 maschile e femminile-U18), prima squadra maschile, prima squadra femminile e old. Tutte le info necessarie sul nostro sito http://www.rugbytrento.it/ https://www.facebook.com/rugbytrento/ https://www.instagram.com/rugbytrento/ . Ma ecco il video, davvero di buona fattura.