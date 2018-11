Prove generali dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg. Domenica nella città olandese è il giorno del 60° Warandeloop, tradizionale cross in programma sullo stesso tracciato che due settimane più tardi, il 9 dicembre, accoglierà la rassegna continentale. In quest’occasione al Beekse Bergen Safari Park sarà impegnata una nutrita rappresentanza di atleti italiani, guidati da Yeman Crippa.

Il bronzo europeo dei 10.000 metri arriverà direttamente dal Kenya, dove sta svolgendo un periodo di raduno in quota, iniziato il 29 ottobre.

Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro, che in carriera ha già vinto due ori under 20 e due bronzi under 23 a livello individuale nell’Eurocross, si tratterà dell’esordio in questa stagione. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista tra i «grandi» a Berlino, anche con il quarto posto sui 5000 metri, l’allievo del tecnico Massimo Pegoretti ora è proiettato verso la corsa campestre. Ha appena compiuto 22 anni ma ha già una notevole esperienza: viaggia infatti verso la settima partecipazione agli Europei di cross.

Per la prima volta è andato ad allenarsi sulle alture keniane, agli oltre 2300 metri di Iten; mentre in passato aveva svolto periodi in quota negli Stati Uniti e un anno fa in Etiopia, la sua terra di origine. Neanche il tempo di rientrare dal raduno in Kenya e subito in gara. «Domenica proverò a dare il meglio di me, come sempre, ma per ora non ho scaricato - spiega Crippa - e sarà soprattutto un test del percorso. Non cerco subito la forma. Poi agli Europei potrei partecipare alla gara senior, invece che a quella under 23. Una decisione sarà presa nella prossima settimana, in base alla condizione dopo il periodo trascorso in quota. Ma i risultati di Berlino mi fanno capire che ormai posso essere competitivo tra i ‘grandì e tornare alle gare giovanili sarebbe quasi come andare indietro, anzichè avanti, anche se le probabilità di un buon piazzamento lì sono più alte».