Nella tana dei Leoni. Il Trento nella quinta giornata di campionato della serie C2 di rugby affronta i Leoni del Nord Est, squadra di San Bonifacio per la prima volta aggregata nel girone veneto-trentino. Si tratta di una sfida inedita tra le due compagini, ma non sarà inedito l’atteggiamento della squadra ospite: ancora una volta i gialloblù andranno alla ricerca dei 5 punti necessari per rimanere al vertice della classifica a punteggio pieno abbracciati all’Altovicentino e lo faranno cercando di imporre il proprio gioco sugli avversari e dominare i punti di incontro per poi innescare la velocità del triangolo allargato, rivelatasi spietata nel bucare le difese avversarie e raggiungere la linea di meta. Il pronostico della vigilia è tutto a favore del Trento perché i veronesi sono squadra ampiamente alla portata di Cuka e compagni e nelle 4 partite da loro giocate hanno vinto soltanto una volta di misura in casa dell’Oltrefersina al termine di un pomeriggio molto strano e ci si attende dai Leoni del Nord Est una partita orientata al contenimento nel tentativo di approfittare di qualche errore altrui. Al contrario i trentini hanno sempre vinto e sempre segnato almeno 4 mete e tutto fa pensare che la striscia positiva non sarà interrotta.

Osserva il turno di riposo l’Oltrefersina, che potrà finalmente tirare il fiato dopo 5 partite consecutive e avrà a disposizione un periodo di 3 settimane per recuperare le energie e prepararsi per il ritorno in campo il prossimo 2 dicembre in casa contro il Sudtirolo. Proprio i bolzanini sono attesi dall’impegno esterno con lo Scaligera Valeggio dall’esito tutt’altro che scontato, mentre non ha alcuna speranza West Verona che ospita l’Altovicentino.

In campo tra sabato e domenica anche diverse formazioni giovanili con il Trento e il Lagaria negli under 14 in trasferta rispettivamente a Bassano e Piazzola, mentre saranno entrambe in casa le formazioni under 16 con il Lagaria che ospita il Sudtirolo e il Trento contro i Leoni del Nord Est. L'under 18 del Trento, infine, domenica sarà in trasferta per affrontare in amichevole il Modena.