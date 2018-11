Alexander Zverev è il primo finalista delle Atp Finals, in scena sul veloce indoor della «O2 Arena» di Londra. Il 21enne tedesco, numero 5 del mondo, ha battuto oggi in due set il 37enne svizzero Roger Federer, attuale numero 3 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 7-6 (5).



Un solo break nella prima frazione: l’elvetico che ha perso il servizio a zero sul 6-5. Più vibrante il secondo parziale. Dopo break e controbreak fra il terzo e il quarto gioco, Zverev ha trionfato al tiebreak.



Questa sera, alle 21, andrà in scena la seconda semifinale fra il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, e il sudafricano Kevin Anderson, 6 del ranking Atp, alla prima presenza nel «Master» di fine stagione. Il vincente domani sfiderà Zverev per la conquista del trofeo.