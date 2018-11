Come ogni anno i Campionati studenteschi prendono il via con la manifestazione provinciale di Corsa campestre, in programma nello scenario tradizionale di Villa Lagarina. Per il primo grado le iscrizioni hanno raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti, appartenenti a 49 istituti comprensivi, che si sfideranno nella giornata di domani, mercoledì 14 novembre, mentre per gli Istituti superiori, che gareggeranno nella giornata di giovedì 15 novembre, gli iscritti sono 400 e appartengono a 28 istituti.

Le gare si svolgeranno a partire dalle ore 13,30 di ciascuna delle due giornate, al Centro Sportivo Località Ai Giardini di Villa Lagarina.

Un ulteriore stimolo per i partecipanti è rappresentato dalla possibilità di competere, se classificati, ai campionati nazionali di corsa campestre, organizzati dal MIUR, in collaborazione con la FIDAL (federazione italiana atletica leggera), in programma per la primavera prossima.

Si sottolinea inoltre, a conferma dell’efficacia del percorso promosso dal Coordinamento Attività Sportive e dall’Ufficio Programmazione delle Attività Formative e delle Politiche di inclusione e cittadinanza, l’elevata partecipazione di alunni con disabilità, che saranno accolti in questa manifestazione dai referenti del CIP, (Comitato italiano paralimpico) e della FISDIR (Federazione italiana sport disabili intellettivo-relazionali).