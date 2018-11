La campionessa trentina continua a volare: bella vittoria infatti di Arianna Bridi ad Abu Dhabi, nell’ultima tappa delle World Series 2018 di nuoto di fondo. È la sua seconda gara, in questa competizione, dopo le Seychelles.

Per la campionessa europea 2018 dei 25 chilometri, (e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km), è stato un successo costruito impostando una gara regolare. Ha fiaccato la resistenza delle rivali, arrivando al traguardo con il tempo di 2 ore, 21.8. Seconda l’altra azzurra Rachele Bruni (2:25.7), che si è imposta negli ultimi metri con uno sprint al cardiopalma sulla brasiliana Ana Marcela Cunha (2:26.2), tre volte campionessa del mondo.

Per la Bruni una soddisfazione maggiore aver battuto la sudamericana, che con questo piazzamento ha comunque vinto la classifica generale della World Series, proprio davanti alla toscana e alla campionessa olimpica Sharon van Rouwendaal. L’olandese, a sorpresa, non è andata oltre il sesto posto in questo round.