La Garda Trentino Half Marathon domenica ospiterà a Riva del Garda i circa 6.000 runners della diciassettesima edizione dell’evento sui percorsi 21K e 10K. Un contest a 360° che scatterà sin dalla giornata odierna al quartiere fieristico di Riva del Garda, con l’inaugurazione dell’expo e l’inizio delle pratiche che avvicineranno alla gara, dalle ore 17 alle ore 20. Il benvenuto in serata lo darà invece il “Pizza Party”, mentre nella giornata successiva – dalle ore 10 alle ore 19 – ci sarà il Welcome Strudel Party con degustazione di vini del Trentino, il “pam e formai”, formaggio Lagorai e salumi del Trentino da assaporare con pane tipico, poco prima della partenza della Kids Run in Piazza 3 Novembre nel centro storico di Riva del Garda (ore 15), al termine della quale i piccoli della corsa potranno gustare pane spalmato con Dolcrem e divertirsi grazie ai giochi di animazione loro riservati.

Le “fritole de pomi” sono uno dei dolci della tradizione trentina e dalle ore 15 alle ore 17 delizieranno i presenti, prima della presentazione dei pacers - i battistrada punto di riferimento degli atleti nella giornata di domenica, e quelle dei top runners alle ore 17.30. Tra di essi i nomi si sprecano, come Ousman Jaiteh, Thea Heim, Hosea Kisorio Kimeli, Jonathan Kosgei Kanda, Gideon Kurgat, Jean Marie Vianney Myasiro, Abdellatif Batel, Emanuele Repetto, Alessandro Degasperi, Mohamed Moro, Nicola Venturoli, Marco Losio, Davide Raineri, Roland Vigl, Emanuele Franceschini, Jacopo Caracci e Iacopo Brasi, Dzmitry Bohan, Andras Licsak, Norman Feiler, Simone Faustini, Markus Biegel, Denise Johannsen, Monica Carlin, Karin Freitag, Natalie Bogner e Clara Faustini, mentre – fortunatamente per le concorrenti donne – la vincitrice della scorsa edizione sulla 21K Monika Joudeskaite competerà nella 10K.

Domenica la distribuzione pettorali avverrà invece dalle ore 7 alle ore 9 (Expo dalle ore 9 alle ore 14) con la 10K ad essere la prima a scattare da Piazzale Segantini ad Arco, alle ore 9.15. Poco dopo sarà la volta della sfida principale di 21K da Riva del Garda, dedicata a runners, nordic e fit walkers, viaggiando poi sulle note del grande concerto musicale della Pras Band alle ore 11.30, rifocillandosi al termine delle proprie fatiche sportive alle ore 12 con il pasta party gratuito per tutti, corridori ed accompagnatori, e premiazioni a seguire alle ore 13. I dati più significativi, oltre alla riconferma dei circa 6.000 concorrenti sulle sponde di Riva del Garda, sono l’apprezzamento delle concorrenti donne, “stabili” al 40%, e il numero di corridori stranieri, addirittura in aumento rispetto allo scorso anno.

Buona Garda Trentino Half Marathon a tutti, e complimenti a chi ha aggiunto i due euro di quota solidale sommati alla tariffa d’iscrizione, la corsa per loro sarà ancor più a cuor leggero!