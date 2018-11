Appuntamento da non perdere giovedì 8 novembre alle ore 18 al Paladolomites di località Palua a Campestrin di Fassa, dove gli ex campioni Kristian Ghedina, Amedeo Pomilio e Giorgio Cagnotto animeranno il convegno intitolato «Un solo cuore che batte», incentrato sul rapporto tra i giovani atleti e le figure dell’allenatore e del genitore nell’ambito territoriale di riferimento.

L’evento rappresenterà un’altra tappa importante del percorso di avvicinamento ai Mondiali Junior di sci alpino della Val di Fassa, in programma dal 18 al 27 febbraio 2019. L’iniziativa, non a caso, ha tra i promotori proprio il comitato organizzatore della rassegna iridata giovanile e l’Union di Ladins de Fascia, con la collaborazione dell'Università di Trento e la partecipazione del Comun General de Fascia e del Panathlon Club Trento.

Durante la serata, che vedrà impegnato nelle vesti di moderatore il giornalista e telecronista sportivo della Rai Stefano Bizzotto, interverranno alcuni atleti che hanno scritto pagine importanti della storia dello sport italiano, quali l’ex campione dello sci alpino Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista azzurro della storia in Coppa del Mondo e ambasciatore dei Mondiali di Cortina 2021. Assieme a lui ci saranno Amedeo Pomilio, ex atleta e campione olimpico della pallanuoto, ora vice allenatore della nazionale maggiore e già campione del mondo a livello giovanile nelle vesti di coach, quindi Giorgio Cagnotto, ex tuffatore plurimedagliato alle Olimpiadi e ai campionati europei, nonché bronzo iridato, attuale allenatore della nazionale italiana di tuffi.

Durante la serata ci saranno anche gli interventi della dottoressa Sabrina Rasom (vice presidente nel NPLD, Network to Promot Linguistic Diversity e responsabile della politica linguistica del Comun General de Fascia) e del professor Paolo Bouquet, Pro-Rettore con delega per lo Sport.