Lo sport trentino raggiunge un nuovo traguardo. Il comitato provinciale del Coni e le Acli Trentine, tramite il proprio Caf, hanno sottoscritto una convenzione che intende offrire servizi in materia fiscale a prezzo agevolato per tutti gli enti locali affiliati al Coni: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, società ed associazioni sportive. «Questo accordo – ha dichiarato la presidente del Coni Trento, Paola Mora – finalizza una collaborazione cercata e fortemente voluta per incrementare i servizi d’assistenza già in essere. Acli è un’associazione unica nel suo genere ed è attiva con 16 centri operativi diffusi sull’intero territorio provinciale per garantire l’erogazione capillare di servizi a favore del cittadino, con un occhio di riguardo per lo sport. All’interno di questo scenario troviamo, infatti, l’Unione Sportiva Acli, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni che desidera sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale».

Caf Acli diventa così un importante «acceleratore» per le attività dello Sportello dello Sport, realtà nata nel 2011 all’interno del Comitato Provinciale con l’intento di proporre assistenza gratuita in materia fiscale e legale a tutti coloro che operano a favore del movimento sportivo trentino sia a carattere individuale che collettivo come enti Coni, società ed associazioni sportive. Il conseguente risparmio di tempo e risorse può essere così reinvestito nello sviluppo delle proprie attività.

Per accedere ai servizi basta collegarsi al sito www.sportellodellosport.com e selezionare la pagina «sportello» e la relativa area di competenza ove è possibile: consultare e scaricare gratuitamente documenti d’approfondimento, moduli utili per adempiere alle relative scadenze e contattare esperti per richiedere servizi d’assistenza dedicati.

Le Acli non metteranno a disposizione solo i propri servizi fiscali, ma anche competenze tecniche che saranno preziosa risorsa per il «Comitato tecnico legale e fiscale Coni di Trento» che verrà a breve istituito. Al tavolo di lavoro siederanno i presidenti delle Federazioni, esperti in materia fiscale e legale, rappresentati dell’Università di Trento, degli Ordini professionali e delle autorità di sorveglianza e controllo. Obiettivo: continuare a sviluppare progetti di sostegno a favore dello sport trentino.