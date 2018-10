Ancora una medaglia iridata per i maestri trentini di judo Giovanni Tarabelli ed Angelica Tarabelli (nella foto). La coppia ha conquistato un prestigioso argento nel campionato del mondo di kata che si svolge a Cancun. Il podio è stato conquistato nella specialità Ju-no kata Over 35. La vittoria è andata alla coppia tedesca Dax Romswinkel-Loosen mentre al terzo posto si sono classificati i francesi Wirtz-Voindrot .

Non sono state soltanto queste le soddisfazioni raccolte dalla spedizione azzurra nella prima giornata dei campionati mondiali in corso in Messico. Brilla infatti la medaglia d’oro andata al collo di Andrea Fregnan e Pietro Corcioni. La coppia veneta ha meritato il primo posto nel concorso riservato al Katame-no kata Under 35, migliorando di ben 16,5 punti la prova in finale ed ottenendo così l’oro iridato che si è accompagnato con altre tre medaglie per la squadra azzurra. Anche Mauro Collini e Tommaso Rondinini hanno conquistato un argento nel Nage-no kata Over 35; due sono state anche le coppie che sono salite sul terzo gradino del podio iridato, Laura Bugo e Carlotta Checchi nel Ju-no kata Under 35 e Massimo Cester e Davide Mauri nel Katame-no kata Over 35.