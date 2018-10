Secondo week end lungo per la flotta Techno 293 e RS:X, che dal 12 al 15 ottobre – proprio nel finale delle Olimpiadi Giovanili – si è trovata a chiudere la stagione agonistica con la IV tappa di Coppa Italia, organizzata alla Fraglia Vela Malcesine. “Ora” leggera nei primi due giorni e una “pelerata" importante (20 nodi e 25 sotto raffica) mattina, hanno permesso di portare a casa 8 prove per una tre giorni impegnativa. La squadra del Circolo Surf Torbole si è presentata con ben 15 ragazzi, la dimostrazione che il grandissimo Nicolò Renna rappresenta la punta dell’iceberg di quello che il circolo, con il coach Dario Pasta, sta portando avanti. Attorno a Nicolò stanno crescendo tanti ragazzi, che ora – dopo la vittoria dell’argento olimpico – avranno ancora più voglia di allenarsi e migliorarsi, grazie alla palestra naturale che ogni giorno offre condizioni eccellenti per il windsurf, il Garda Trentino. La squadra ha nuovi piccoli surfisti come Mathias Bortolotti, new entry premiato alla Coppa Primavela, perchè il più giovane della manifestazione. Mathias, ha concluso nono con addirittura un primo parziale: per essere al suo primo mese di attività ha dimostrato grandi doti agonistiche e tecniche, che fanno anche ben sperare per il futuro.

Nella categoria CH4 Rocco Sotomayor per l’ennesima regata ha combattuto fino alla fine con Nicolò Nevierov di Monfalcone, ancora una volta più costante nelle vittorie rispetto a Rocco: sei contro due di Sotomayor, scambiandosi i secondi parziali. Secondo posto di tappa dunque per il biondo Rocco, ma vittoria della Coppa Italia 2018 dopo le quattro tappe! Tra le quote rosa Anna Polettini ha concluso sempre nei CH4 al quarto posto assoluto con ben 3 primi parziali e prima di categoria, mentre ha chiuso seconda nella classifica finale di Coppa Italia. Passando ai più grandicelli della categoria under 15 Sofia Renna tornata il giorno prima da Buenos Aires, dove ha potuto vivere un’esperienza pazzesca con la squadra Trentina che ha vinto il viaggio alle Olimpiadi con Kinder + Sport, ha avuto naturalmente un avvio un po’ in salita per poi riprendersi la con il ventone. Sofia ha chiuso al secondo posto assoluto e prima tra le donne: un riscatto che speriamo le sia da stimolo in vista degli europei in programma in Grecia dal 20 al 27 ottobre.

Sofia si è aggiudicata la Coppa Italia (già conquistata in realtà con una prova di anticipo). Tra i maschi Jacopo Gavioli ha chiuso al sesto posto assoluto, terzo dei maschi; ha fatto bellissime regate recuperando bene (3-4-5 i migliori parziali). Tommaso Fumagalli ha chiuso al 15° posto assoluto; Sara Pesce 26^, Michele Rosà -che ha rotto l’albero -35°. Massimo Giovanazzi, Cristina Nodari, Sofia Toblini e Tommaso Polettini a seguire. Bravissimo anche Nicolò Gatti che ha vinto la Coppa Italia nei Techno Plus.

Il Circolo Surf Torbole era presente anche nella classe RS:X con il gradito ritorno alle regate di Riccardo Renna, che nella giornata di vento ha piazzato due primi e un secondo, chiudendo però fuori dal podio per le difficili regate con vento leggero.

“Sono molto contento della costanza che hanno dimostrato in questa ultima tappa i bambini e i ragazzi della squadra – ha commentato il coach Dario Pasta – la loro capacità di saper regatare in qualsiasi condizione di vento mi rende molto felice perchè è una qualità fondamentale per raggiungere importanti obbiettivi”.