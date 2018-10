Due vittorie da 5 punti. Comincia bene il campionato di serie C2 di rugby per le nostre squadre trentine: entrambe hanno ottenuto la vittoria, entrambe hanno ottenuto il punto di bonus offensivo. Due successi incoraggianti, che mettono in chiaro come quest'anno la vita per le avversarie di Trento e Oltrefersina non sarà facile.



Il risultato più roboante è il 90 a 0 con cui i gialloblù hanno schiantato il malcapitato West Verona, il che significa in media una meta ogni 5-6 minuti, in pratica ogni azione è stata trasformata in meta. I tentativi di resistenza degli ospiti sui punti d'incontro sono stati spazzati via già nel primo tempo quando il Trento era già largamente in vantaggio.

Meno altisonante ma comunque non meno importante la vittoria dei rossoverdi perginesi che hanno sconfitto lo Scaligera Valeggio 34 a 15 (6 mete contro 3). La consueta prestanza fisica dei veneti è stata ben arginata dal XV valsuganotto, per poi mandare fuori giri la difesa ospite e allungare nel punteggio fino a raggiungere e superare il bonus offensivo. Una vittoria che ha permesso agli uomini di De Marco di raggiungere a 5 punti il Trento e pure l'Altovicentino, vincente per 0-53 sul campo di San Bonifacio, casa dei Leoni del Nord Est. La prima partita di campionato ha confermato le buone impressioni suscitate la stagione passata, quando l'Oltrefersina ha vinto il suo girone e il Trento ha duellato ad armi pari con le migliori della classe. E' ancora presto per fare valutazioni e ci vorranno almeno altre 3 o 4 partite per capire le reali forze in campo. Il primo riscontro è più che positivo, già la prossima giornata arrivano altri due test indicativi.

Risultati prima giornata girone 1:

Trento – West Verona 90-0

Leoni del Nord Est – Altovicentino 0-53

Oltrefersina – Scaligera Valeggio 34-15

Classifica: Altovicentino, Trento e Oltrefersina 5, Scaligera Valeggio, West Verona e Leoni del Nord Est 0.