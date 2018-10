Grande successo per Il Festival dello Sport alla sua prima edizione, organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino. Più di 200 ospiti da tutto il mondo, 130 appuntamenti che hanno entusiasmato il pubblico: 50mila presenze agli eventi e la città in festa.

E’ stato davvero il festival del record, grazie all’impressionante sfilata di campioni di tutte le specialità arrivati dal mondo intero: dall’11 al 14 ottobre Il Festival dello Sport ha portato a Trento oltre 200 ospiti che hanno preso parte a 130 appuntamenti, tutti gratuiti, che per quattro giorni hanno elettrizzato la città con uno spettacolo non stop. Il Festival dello Sport ha totalizzato 50mila presenze agli eventi, senza contare le migliaia e migliaia di persone che hanno riempito la città partecipando alla grande festa dello sport. Sale gremite, tantissima gente a guardare gli animatissimi camp nelle piazze e a seguire le dirette sul maxischermo in piazza Duomo. Altissima la qualità di contenuti, come dimostra anche il grande interesse della stampa, con oltre 500 giornalisti accreditati.

Dice Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup: «Siamo felici di aver organizzato il Festival dello Sport: è stata una magnifica festa di popolo, con centinaia di momenti appassionanti, tutti gratuiti, straordinariamente partecipati. L’idea chiave di questo successo è quella di portare direttamente alle persone le grandi emozioni dello sport, un’impresa che La Gazzetta dello Sport ha saputo realizzare e che il territorio del Trentino ha accolto al meglio».

Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, dice: «È stata una grande, prima edizione. La comunità trentina ha partecipato con entusiasmo agli incontri con i campioni e alle diverse attività del Festival, condividendo la passione per lo sport con migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia. E’ stato un piacere organizzare con Gazzetta tutto questo e contribuire a diffondere i valori dello sport tra i tantissimi ragazzi e appassionati che hanno vissuto con noi queste giornate».

Conclude Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport: «Era un Festival per la gente, per gli appassionati. E le migliaia e migliaia di persone che sono venute agli eventi testimoniano meglio di ogni altra cosa che l’obiettivo è stato centrato in pieno. L’altro dato importante è che tutti i campioni, dirigenti o personaggi del mondo dello sport che sono venuti a Trento nello scorso weekend sono rimasti entusiasti di aver partecipato alla nostra kermesse».

Tutto il racconto del festival, con le gallery fotografiche e i video, resta disponibile sul sito ilfestivaldellosport.it.