La sessione del Comitato olimpico internazionale in corso a Buenos Aires ha proceduto all’elezione di nove nuovi membri, cinque a titolo individuale, due come rappresentanti di Comitati nazionali e due di Federazioni sportive nazionali.

I cinque membri eletti a titolo individuale sono stati: Giovanni Malagò, presidente del Coni, con 66 voti; Samira Asghari, capitano nazionale basket dell’Afghanistan, con 69; Daina Gudzineviciute, presidentessa del Comitato olimpico lituano, con 70; Camilo Perez Lopez Moreira, Presidente del Comitato Olimpico del Paraguay, con 67; Felicitè Rweamarika, vicepresidente del Comitato Olimpico del Rwanda.

Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 19 febbraio 2013 e confermato l’11 maggio del 2017, è nato a Roma il 13 marzo 1959. Ha due figlie gemelle Vittoria e Ludovica. Risiede a Roma. Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio. Da sportivo è stato giocatore di calcio a 5, vincitore di 3 campionati italiani con la Roma RCB, 4 Coppe Italia, di cui 2 con l’Aniene. Ha partecipato con la Nazionale Italiana al Mondiale in Brasile nel 1986.

Come dirigente sportivo, diventa presidente del Circolo Canottieri Aniene nel 1997 (da marzo 2017 è presidente onorario); nel 1998 viene nominato presidente del comitato organizzatore dei Campionati internazionali d’Italia mentre dal 2000 al 2001 è presidente della Virtus Roma (dopo esserne stato amministratore delegato). Nel 1998 è consigliere delegato per i 100 anni della FIGC, mentre nel 2004 viene nominato Responsabile del Comitato d’Onore e delle Relazioni Esterne per la candidatura di Roma alle Olimpiadi; è membro della Giunta esecutiva del CONI dal 2001 al 2003, quando diventa Coordinatore del Comitato di «Sport per Tutti» promosso dal CIO e dal CONI.

Negli anni si occupa dell’organizzazione di diverse manifestazioni sportive di carattere internazionale organizzate in Italia, come il Cinquantenario della Ferrari nel 1997, l’Europeo di pallavolo nel 2005, la «Final Four» dell’Eurolega di pallavolo nel 2006 al PalaLottomatica di Roma, i Mondiali di nuoto del 2009 e i Mondiali di pallavolo del 2010. Da presidente del Coni, dal 2 febbraio 2018 al 28 maggio dello stesso anno è stato anche commissario della Lega di serie A.