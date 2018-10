Prende il via domani la serie A2 del tennis nazionale (l’A1 con l’Ata Trentino decollerà domenica 14) con due matricole, le due squadre di piazza Venezia del Ct Trento, e la consolidata formazione del Ct Rovereto. Gli aquilotti del presidente Stefano Sembenotti ospitano sotto il capannone pressostatico e sulla terra battuta il blasonato Tc Ambrosiano che però non disporrà del n.1 il croato Viktor Galovic «cannibale» degli Open anche in Trentino e lanciato nei Future, per ragioni di contrasti economici, e forse verrà il roveretano Giacomo Oradini che si è trasferito nel capoluogo meneghino ma in un altro circolo nel team di Francesca Schiavone.

Così i prodotti del vivaio Michelangelo Endrizzi e Eugenio Candioli, più il neo acquisto il bolzanino Patrick Prader e il neo campione del Master trentino Pietro Pecoraro dovrebbero affrontare i 2.4 Arnaboldi e Massimino più una truppa di giovanotti.

Più difficile sarà l’impegno della squadra femminile del Ct Trento - formata dalle giovanissime Maffei e Milenkovic e forse dalla Caruso o dalla Ragona, mentre la Fusinato è partita per gli Stati Uniti - sul sintetico del Bal Lumezzane, una corazzata con la 1ª categoria Georgia Brescia, la svizzera In-Albon ed altre 2ª categoria. Giocherà in casa il Ct Rovereto, sul suo campo che è una «trappola» tanto è veloce quel manto in play-it, e disporrà del mancino belga Jan Vliegen a fianco del capitano Andrea Stoppini, dei giovani emergenti Nicola Vidal, Mattia Lotti, Martinelli, Segarizzi e Carollo per lo scontro con Torre del Greco, forte del croato Skugor o del ceco Stanek, del belga Gigounon, dei prodotti del vivaio Cozzolino (2.3) e dei 2.4 Orazzo e Mastrelia. Per tutte tre le squadre gli obiettivi sono quelli di raggiungere una tranquilla salvezza, diretta i nei playout.