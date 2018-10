Torna una prestigiosa competizione internazionale nel fine settimana in Val di Fiemme e più precisamente al Centro del salto Dal Ben di Predazzo, dove l’Unione sportiva Dolomitica metterà in cantiere una tre giorni di Alpen Cup, la gara giovanile under 20 che coinvolge le nazioni alpine, ma non solo. Otto infatti i team in gara per le discipline del salto speciale e combinata nordica maschile e femminile che da venerdì sera a mattina animeranno i trampolini di Predazzo, ma pure le strade del centro fiemmese dove andranno in scena le sfide con gli skiroll per la combinata.



Una tre giorni particolarmente partecipata, visto che complessivamente saranno presenti oltre 200 atleti, nel dettaglio 76 combinatisti e 74 saltatori, mentre al femminile saranno 40 le ragazze col pettorale e 19 le combinatiste, fra le quali anche la forte tedesca Jenny Novak che si è classificata terza nella classifica generale di Continental Cup 2018 nonc hé terza nel Fis Summer Grand Prix estivo.

Importante e ricca di interesse la partecipazione del team Italia, in particolar modo con i due gardenesi Lara Malsiner ed Aaron Kostner. Fra i combinatisti azzurri troviamo anche i trentini Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Jacopo Bortolas, Gabriele Monteleone, Samuele Comazzi, Stefano Radovan, Manuel Facchini ed Emanuele Meneghetti, quindi al femminile Arianna e Annika Sieff (foto) e le due gardenesi Daniela Dejori e Lena Prinoth. Fra i saltatori Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alexander Cecon, Gabriele Zambelli, Mattia Galliani, Daniel Moroder, Andrea Campregher e Robin Runggaldier, quindi Jessica Malsiner.



Il programma prevede le gare di salto maschile in notturna venerdì 5 dalle 18.30 sul trampolino Hs 104, quindi mattina dalle 9 il salto speciale femminile e combinata nordica maschile e femminile e nel pomeriggio la competizione di skiroll della combinata sui 5 km al femminile e sui 10 al mas chile presso il campo sportivo di Predazzo. Sempre in serata (ore 17.30) va in scena la seconda competizione di salto speciale maschile dal trampolino Hs104. mattina il gran finale con le gare di salto femminile e di combinata nordica maschile e femminile dalle 9.30, quindi alle 12.45 la frazione di skiroll sui 2,5 km per le ragazze e sui 5 km per i maschietti in zona Industriale di Predazzo.