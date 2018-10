Sabato 29 settembre sono tornati in campo, nei campionati a squadre, circa un centinaio di atleti tesserati per società del Comitato Autonomo Trentino, distribuiti dalla B2 alla D2 (la D3 comincerà fra un mese), che si contenderanno le varie divisioni da qui fino a maggio.

Nel girone Nord della serie B2 nazionale non si poteva chiedere molto al TS Service Lavis, che per temporanei problemi di organico è stato costretto a viaggiare fino a Treviso senza un titolare importante come Alessandro Frianu, momentaneamente sostituito da Daniel Mazzini. Non è stato abbastanza dunque per sventare il 5-1 (di Sergey Kakorin il singolare della bandiera) subito per mano dei trevigiani, che comunque costituiscono una delle forze meglio organizzate di questo campionato.

Le prime soddisfazioni per le nostre affiliate arrivano dalla serie C1 nazionale, dove nel girone Nord si è immediatamente fatta sentire la matricola Elettrica Cles, trascinata dal difensore Andrea Galler e dal giovane neo-acquisto Leonardo Endrizzi (foto), quest'ultimo andato a segno tre volte, nei tre match disputati, 3-1 a Sebastian Lotti, 3-1 al capitano Egon Bertignoll e timbro conclusivo ai danni del n. 1 del Termeno Florian Maier (11-9, 11-8, 14-16, 11-8 i parziali) per il 5-2 fatale agli altoatesini del Termeno.

Trasferta lunga ma ben ricompensata da un rapido 5-0 per il CR Villazzano, rientrato dalla Val Passiria immacolato. Soli 2 i set persi, da Gabriele Digennaro, contro il n. 1 altoatesino Benjamin Pichler, mentre devono ancora trovare il tempo di ambientarsi le due ciurme di targa Mezzolombardo (Groupama e Autohaus), rimaste a bocca asciutta (duplice 0-5) rispettivamente contro Bolzano e Sarentino, similmente a quanto ottenuto dalla Polisportiva Besenello contro il Verona di Lorenzo Chiecchi, impostosi con un 5-1 in cui soltanto il veterano Loris Giongo è riuscito a strappare un singolare agli scaligeri, regolando in avvio Nicolò Rashidy per 3 set a 1 (10-12, 11-6, 11-5, 12-10).

Serie B2-girone Nord. 1^ giornata. Risultati: Vicenza – Redentore Este 5-1; Treviso – Lavis 5-1; Udine – Verona 1-5; Appiano – Star Este 5-0.

Classifica: Treviso, Verona, Vicenza e Appiano 2; TS Service Lavis, Udine, Redentore e Star Este 0.

Serie C1-girone Nord-Est. 1^ giornata.Risultati: Termeno – Elettrica Cles 2-5; Groupama Mezzolombardo – Bolzano 0-5; Passiria – CR Villazzano 0-5; Autohaus Mezzolombardo – Sarentino 0-5.

Classifica: CR Villazzano, Elettrica Cles, Bolzano e Sarentino 2; Passiria, Termeno, Groupama e Autohaus Mezzolombardo 0.