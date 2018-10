Grande spettacolo sabato mattina alle 10.30 su SuperTennis con la sfida tra Fabio Fognini e Juan Martin Del Potro che vale un posto nella finale del “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 Atp e quarto favorito del seeding, reduce dalla finale a Chengdu, deve vedersela con il 30enne di Tandil, numero 4 del ranking mondiale, finalista agli ultimi Us Open. L'argentiino è avanti per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con il numero uno azzurro, ma Fabio ha vinto l'ultima sfida, giocata in finale a Los Cabos ad agosto.

Per Fabio - seguito in questa trasferta asiatica dal capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti - è l'ottava semifinale stagionale, la sesta sul cemento e la 37esima complessiva in carriera. Con la vittoria nei quarti contro Fucsovic ha inanellato il 43esimo match vinto in questo 2018: record (erano stati 42 nel 2013).



Nell'altra semifinale di fronte il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e quinta testa di serie ("giusiziere" al secondo turno per 7-5 al terzo di Matteo Berrettini), e il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 34 Atp. Il 24enne di Johannesburg si è aggiudicato entrambi i precedenti, al primo turno del Roland Garros 2016 ed al terzo turno degli Australian Open quest'anno.