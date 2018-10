La Coppa Italia torna a sorridere al Trentino Cricket. E chissà che non sia la volta buona per esorcizzare una competizione stregata, vinta una sola volta nell’ormai lontano 2000. Da allora sono state solo delusioni, anche cocenti ripensando alle due finali perse proprio sul filo di lana. Stavolta l’approdo in semifinale è dolce come il miele, e carico di promesse perché il messaggio lanciato dai trentini nella sfida con il Bogliasco è feroce e determinato. Non c’è partita con la formazione genovese, che pure aveva sorpreso i campioni in carica del Kingsgrove Milano, schiacciata dal talento esplosivo di capitan Alaud Din e di Ahmed Matloob, quest’ultimo reduce dalla positiva esperienza estiva nel campionato britannico.

RIGENERATO – Dopo le esitazioni nella fase a gironi il Trentino ritrova in terra ligure certezze dimenticate e nuovi stimoli grazie anche all’apporto dell’inglese Bashir Mustafa, tesserato appositamente per questo torneo. Bogliasco apre in battuta, ma rimane presto tutta ancorata alle solide smazzate del singalese Ambalangoda, l’unico con i suoi 50 punti in grado di alimentare con efficacia la fase d’attacco dei padroni di casa. Trento ha un avvio pigro, concede un’illusione ai rivali, spazzata via in maniera perentoria quando si presentano al lancio Alaud Din e Ahmed Matloob, le traiettorie potenti e precise dei due trentini, quattro wickets a testa e appena 18 punti concessi in sette overs, abbattono i battitori come birilli e provvedono a sbriciolare le esili difese avversarie. La frenata è brusca, Bogliasco chiude a quota 132, punteggio difficile da difendere contro un Trentino bello carico e con diverse opzioni in battuta. Si gioca con la formula Twenty20, format ridotto che assicura uno sviluppo del gioco piuttosto rapido e spettacolare, ma che richiede ai giocatori saldezza di nervi e grande capacità di concentrazione. E massima attenzione ai dettagli. Saqib Muhammad e Ahmed Hasnat giocano la partita che serve, giudiziosa e incisiva insieme, alternando le corse ai fuori campo. I liguri faticano a contenere e il Trentino può gestire senza fretta l’ultimo scorcio di gara, tocca al nazionale Singh Mandeep e all’inglese Mustafa spalancare le porte della semifinale ai gialloblù. Che alle Ghiaie (inizio ore 12) sfideranno Brescia, già affrontata nella fase eliminatoria, allora finì pari, ma era un altro Trentino.

RISULTATI – Coppa Italia – quarti di finale: Bogliasco 132/10 perde da Trentino 133/4 per 6 wkts; Trentino: Naveed, Alaud Din, Asghar A, Bashir, Matloob, Ahmed H, Singh Baljit, Singh Mandeep, Arshad, Hossain, Saqib.

Altri risultati: Pianoro 142/6 batte Roma Capannelle 94/10; Kingsgrove Milano 143/8 perde da Brescia 147/7 per 3 wkts; Roma 69/10 perde da King XI Piacenza 70/5 per 5 Wkts

Il programma delle Semifinali: Trentino c. Brescia ( 6/10 alle Ghiaie di Trento); Pianoro c. Piacenza ( 7/10)

UNDER 13 A SEGNO - Buona la prima per la giovanissima compagine del Trentino impegnata nel campionato nazionale under 13. Nonostante l’età media molto bassa, i ragazzini trentini hanno dominato il confronto inaugurale del torneo contro i trevigiani dell’Olimpia Postioma. Volontà e determinazione, questo piccolo grande Trentino ha dimostrato di non difettare certo di carattere, lo hanno fatto capire bene bene le prove autorevoli di Abbas Muhammad Husnain e Hamid Sibat, che in questa stagione hanno giocato spesso anche con l’under 17. Talenti da coltivare, una spanna sopra tutti in battuta, basti solo pensare agli oltre 60 punti messi a referto in appena 14 palline giocate, decisivi per la vittoria finale. I giovani trentini saranno impegnati il prossimo week-end sul campo di Bologna, e nel mirino c’è già la fase finale del torneo.