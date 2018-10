Venerdì all'alba italiana Fabio Fognini, reduce dalla finale in Cina dove ha perso al terzo set dall'australiano Tomic sprecando quattro match ball nel tie break finale, torna in campo per i quarti di finale del “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 Atp e quarto favorito del seeding, reduce dalla finale a Chengdu, si gioca un posto in semifinale con l'ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp, che nel torneo ha già eliminato Andreas Seppi, numero 46 Atp, all'esordio, e Marco Cecchinato, numero 22 Atp ed ottava testa di serie, negli ottavi. Tra l'azzurro ed il magiaro non ci sono precedenti.



Il vincente di questa sfida troverà in semifinale il vincente del match tra il primo favorito del seeding, l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del ranking mondiale, finalista agli ultimi Us Open, ed il serbo Filip Krajinovic, numero 36 Atp. Il 30enne di Tandil ha vinto in due set l'unico precedente, disputato quest'anno negli ottavi del Masters 1000 di Miami.



Nelle altre due sfide il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e quinta testa di serie (che al secondo turno ha superato per 7-5 al terzo Matteo Berrettini), si gioca un posto nelle semifinali con l'altro serbo Dusan Lajovic, numero 55 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni, che a sorpresa ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 Atp e terzo favorito del seeding. Edmund ha vinto in tre set l'unico precedente disputato due anni fa in Coppa Davis.



Infine il "quarto" più a sorpresa, quello tra Nikoloz Basilashvili e Malek Jaziri: il georgiano, numero 34 Atp, si è imposto per 7-6 (3) 6-4 sullo spagnolo Fernando Verdasco, numero 28 Atp, mentre il tunisino, numero 61 del ranking mondiale (entrato in extremis in tabellone come "alternate" dopo il forfait di Andy Murray), ha eliminato a sorpresa per 7-6 (6) 2-6 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, il Next Gen tedesco Alexander "Sascha" Zverev, numero 5 Atp e secondo favorito del seeding, in un match terminato ben oltre la mezzanotte locale.