La prima edizione de Il Festival dello Sport è già un record. Un’immensa inchiesta giornalistica dal vivo per raccontare le imprese di grandi solisti e squadre leggendarie, atlete e atleti, campioni e campionesse di e di a tu per tu con La Gazzetta dello Sport. Trento è una città di appassionati che respira sport tutti i giorni, per questo le sue sale e teatri sono lo scenario ideale per quattro intensissimi giorni: dall'inaugurazione di giovedì alla partita dell’Italia sul megaschermo in Piazza Duomo sera, ogni momento regalerà emozioni uniche, così come unico è un Festival che non si era mai visto prima, non solo in Italia. Ma il programma non sarebbe completo senza la possibilità non solo di ascoltare, ma anche di partecipare. Per questo i visitatori del Festival troveranno dei Camp diffusi nelle piazze, che trasformeranno la città in un unico, grande playground aperto a tutti, dove scoprire tutti i modi di vivere lo sport.

Il tema di questa prima edizione è il Record, perché raggiungerlo, batterlo o anche solo eguagliarlo è il sogno di ogni campione e di qualsiasi squadra. Solo così si può lasciare un’impronta indelebile nella storia. Superare un Record vuol dire essere il migliore di tutti. E non importa quanto duri questo primato, perché si entra a far parte in modo definitivo di una élite senza tempo. Il Record è gloria, fama, gioia. Ma anche tensione, pressione psicologica e grande responsabilità. Deve essere pulito, conquistato solo grazie all’intensità del duro allenamento, senza l’uso di sostanze proibite perché altrimenti sarebbe un tradimento. L’atleta o il gruppo che lo raggiunge diventa un’icona dello sport e ha l’obbligo di dare l’esempio, soprattutto alle giovani generazioni.

Organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico, il Festival dello Sport è in programma dall’11 al 14 ottobre. Il palinsesto definitivo del festival è stato presentato a Trento da Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival e da Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, alla presenza dell’Assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento e del Sindaco del Capoluogo e del Rettore dell’Università Paolo Collini.