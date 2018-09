Sabato a partire dalle 15:30 il BLM Group Arena di Trento accoglierà il Triangolare Tre Nazioni, grande evento internazionale di ginnastica artistica maschile che vedrà schierati sul campo gara gli atleti delle Nazionali Italiana, Russa e Grecia. Il Tre Nazioni rappresenta per i team di ginnasti un importante banco di prova in vista dei Mondiali di Doha (Qatar), in programma alla fine.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti Vittorio Massucchi, consigliere federale della Federginnastica in rappresentanza del Presidente Cav. Gherardo Tecchi, il Presidente della Ginnastica Meda Massimo Calabrese, il Responsabile delle Squadre Nazionali Maurizio Allievi, i ginnasti Ludovico Edalli (Aviere dell'Aeronautica Militare), Marco Sarruggerio e Luca Lino Garza, l'A.D. di Trentino Marketing Maurizio Rossini, l’Assessore allo Sport del Comune di Trento Tiziano Uez, l’Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Luca Zeni, il Presidente del CONI Provinciale di Trento Paola Mora - i quali hanno fortemente creduto e patrocinato la competizione con la volontà di portare la grande ginnastica Internazionale a Trento certi della grande partecipazione della città - la Direttrice di APT Trento Elda Verones, la cui società ha partecipato alla promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale, e la numero uno della delegazione provinciale FGI di Trento Berta Fontana, che ha provveduto a sostenere l’evento attraverso il supporto tecnico e organizzativo.

A Trento la Nazionale italiana sarà rappresentata da Andrea Russo, Andrea Cingolani, Marco Sarruggerio, Luca Lino Garza, Marco Lodadio, Paolo Principe e Ludovico Edalli.