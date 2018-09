Continua la preparazione della prima squadra del Rugby Trento. Lo staff tecnico è stato completato con l’arrivo dell’esperto Francesco Fraccaroli, ex giocatore di serie A con il Valpolicella Rugby ma con un passato nel Trento, che avrà il compito di allenare gli avanti. Domenica scorsa i ragazzi hanno svolto una seduta di allenamento sul Bondone in vista delle due amichevoli pre-campionato fissate per sabato 15 settembre al campo di via Fersina, alle ore 18.30, contro il West Verona e domenica 30 settembre contro il Belluno Rugby (due squadre che militano nel campionato C1 Élite).

«Siamo molto entusiasti del lavoro svolto in pre-stagione - afferma il capitano Sidrit Cuka -. C’è molto da fare perché dobbiamo ancora trovare i giusti equilibri in campo con l’arrivo dei nuovi giocatori e soprattutto di nuovi schemi, ma la voglia non manca. Siamo un bel gruppo e tutti stanno cercando di dare il massimo. Le squadre che affronteremo nel nostro girone si sono rinforzate e, di conseguenza, ci aspettiamo un campionato molto difficile. Noi ci siamo, non vediamo l’ora di scendere in campo per verificare tutto quello che abbiamo provato in questi due mesi di allenamento intenso ed aspettiamo al campo di via Fersina tutti gli appassionati di rugby ma anche coloro che sono curiosi di scoprire il nostro sport….magari anche al terzo tempo per divertirci insieme».