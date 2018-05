È iniziato il conto alla rovescia per la 3ª edizione della Molveno Lake Running in programma 10 al cospetto delle Dolomiti di Brenta e nel meraviglioso contesto del Lago più bello d’Italia. Gli organizzatori dell’Asd Molveno Calcio sono già all’opera per curare tutti gli aspetti e in particolar modo quelli relativi ai tracciati di gara, che come nelle passate due edizioni sono di due differenti tipologie: il Long di 20,2 km e lo Short di 11,1 km, entrambi con partenza dal centro storico di Molveno ed arrivo al Centro sportivo. E poi i magnifici scenari che fanno da cornice ai tracciati di gara con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo, l'elevato livello dei servizi offerti agli atleti (ampi parcheggi gratuiti, deposito borse, ristori lungo il percorso e finali, spogliatoi e docce, intrattenimento musicale), costituiscono indubbiamente elementi di attrattività per i runner di tutta Italia ed i numeri lo stanno confermando.

Gli iscritti alla gara Long hanno già superato abbondantemente quelli definitivi del 2017, segno che la distanza di 20,2 km, molto simile a quella di una half marathon, ed il limitato dislivello complessivo (ridotto quest'anno a 300 m) attira il popolo degli amanti delle mezze che alla Molveno Lake Running Long possono unire alla distanza preferita anche un ambiente naturale di rara bellezza. L'evento ha ormai raggiunto una dimensione nazionale confermata dalle nutrite iscrizioni registrate da fuori Regione, in particolare dal Veneto, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, ma anche dalla Sicilia, e che nel complesso rappresentano oltre l'80% degli iscritti.

E se i numeri della gara lunga fanno ben sperare, non sono mancate finora le iscrizioni anche alla Short, una tracciato molto veloce di 11,1 km attorno al Lago di Molveno perfetto sia per gli amanti del running che puntano alla partecipazione più che al tempo, sia per i top runner che si misurano contro il cronometro e sono a caccia di un posto sul podio assoluto. Tra gli iscritti ancora tanti atleti provenienti da fuori regione, anche se crescono le registrazioni da parte degli atleti trentini.

Per quanto concerne le iscrizioni alla gara Long si chiudono l'8 giugno, con tariffe ridotte fino al 3 giugno, e con la possibilità di presentarsi anche il giorno della gara per il percorso Short.

Considerando che molti atleti si iscrivono tradizionalmente a ridosso dell'evento, l'edizione del 2018 si preannuncia da record. L'organizzazione targata Asd Molveno Calcio è già pronta per festeggiare con tutti i partecipanti una magnifica giornata dedicata al running, anche con un bellissimo premio finisher, con il Corner Food Lake Running con cibi e bevande in grado di soddisfare tutti i palati e con tanta musica che allieterà il post gara presso il prato del Palazzetto dello Sport dove verranno premiati i primi classificati assoluti e di ciascuna categoria. Una Molveno Lake Running 2018, quindi, assolutamente da non perdere.