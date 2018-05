Scatta domanialle ore 9 la seconda edizione di Trentino Vertical Circuit, con la stessa gara di apertura della scorsa stagione, ovvero il 7° Roncon Vertical, che per l’occasione si presenta con un tracciato rinnovato. I metri di dislivello sono 1450 e lo sviluppo 6,5 km, con il tratto finale in cresta particolarmente suggestivo.

E per il prologo di questo circuito che coinvolge anche il Verticale del Cornon, il Vertical Vioz e Rosetta Verticale si annuncia un lotto di partenti di assoluto livello. A partire dal vincitore dello scorso anno nonché atleta di casa Patrick Facchini che conosce alla perfezione questo tracciato, ma è probabile la presenza anche del giovane skialper Davide Magnini, neo campione del mondo under 23, ma non mancheranno gli altri alfieri del Team La Sportiva. Al femminile si rinnoverà il testa a testa che caratterizzò la passata edizione, quello tra le due trentine Michela Cozzini ed Elena Nicolini. Ad imporsi, lo scorso anno, fu la Cozzini, che poi primeggiò anche nella graduatoria finale del circuito, ora in cerca di nuove conferme. Ma è quasi certa la presenza della specialità della corsa in montagna Antonella Confortola, che ha contattato proprio nella serata dell’antivigilia il Comitato Organizzatore.

La partenza verrà data alle ore 9 a quota 815 metri da Piazza Dante Alighieri, nel cuore del paese di Roncone, con i runner che saliranno poi verso località Rio lungo una mulattiera, per proseguire verso località Cap (quota 1500 metri) percorrendo un tratto nel bosco. Il percorso si svilupperà su terreno erboso fino a Malga Giuggia (1660 metri), sede di un fornito punto di ristoro, che precederà l’erto sentiero verso località Foc e il passaggio in cresta che condurrà all’arrivo, allestito ai 2248 metri della Cima Benna.

Per i ritardatari le iscrizioni si possono effettuare anche mattina prima dello start.