Percorsi attrezzati, giochi della tradizione trentina oltre agli sport tradizionali. È il menù dell’edizione 2018 di Promosport, iniziativa voluta dal Coni e dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Panathlon Club Trento, Trentino Sport Days, Riva del Garda Fierecongressi e Gruppo sportivo Trilacum. Il Centro Sportivo «Trilacum» di Vigolo Baselga ha ospitato oltre 520 giovani studenti e 51 docenti provenienti da 28 Istituti Comprensivi della provincia per l’atto conclusivo della stagione 2017/2018 del progetto alfabetizzazione sportiva che ha come obiettivo il corretto avviamento alla pratica motoria all’interno del contesto scolastico delle classi 5ˆ della scuola primaria, grazie alla presenza di insegnanti di educazione fisica.

«Siamo partiti nel 2009 coinvolgendo sei Istituti - afferma Matteo Lazzizzera, referente Promosport per il Comitato provinciale del Coni -. Oggi abbiamo in lista 28 Istituti Comprensivi trentini: è il segnale che la cultura ludico-sportiva sta tornando a completare i processi d’insegnamento, grazie prima di tutto all’attenzione dei docenti di educazione fisica, ma non è possibile nascondere lo straordinario impegno organizzativo ed economico delle Istituzioni».

Al «Trilacum» a scendere in campo è stato prima di tutto il divertimento e la carica di oltre 500 giovani studenti trentini che hanno affrontato sfide di ogni genere: dai giochi tradizionali, come il tiro alla fune e la corsa con i sacchi, ai giochi-sport con la palla, come pallacanestro ed hockey per proseguire con prove d’abilità atletica. A coordinare le attività il personale Coni, oltre agli insegnanti di educazione fisica con la preziosa collaborazione di 17 studenti frequentanti il primo anno del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Rosmini di Rovereto oltre a 52 studenti del quarto anno dell’Istituto professionale Don Milani.