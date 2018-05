Con Franco Travaglia nella memoria e nel cuore ed il sogno iridato come stella polare: con questi sentimenti questa mattina la sala consigliare della Cassa Rurale Alto Garda ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2018 della Castle Mountain Running che tra sabato 26 e domenica 27 maggio ospiterà ad Arco la prima edizione del festival delle staffette tricolori, con l’assegnazione dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna a staffetta per tutte le categorie.

Teatro delle sfide tricolori sarà quello stesso tracciato semicittadino che due anni or sono ha saputo regalare una delle edizioni più apprezzate e memorabili di sempre dei Campionati Europei Assoluti, quella del gesto di fraterno amore che ha visto protagonisti i gemelli Bernard e Martin Dematteis, per intenderci. Lo stesso percorso sognato, inseguito, voluto ed infine realizzato da Franco Travaglia, fondatore e presidente della società organizzatrice Garda Sport Events fino alla prematura scomparsa, avvenuta lo scorso luglio. Oggi, in una sorta di staffetta, come più volte emerso durante la conferenza stampa di presentazione, al timone ci sono i figli Stefano (presidente) ed Andrea e l’intenzione è proprio quella di proseguire nel percorso tracciato dal padre Franco.

Solo una decina di anni fa, ipotizzare una prova di corsa in montagna nel cuore di Arco, a circa 100 metri di quota, sembrava l’idea di un visionario. Ma determinazione, perseveranza e voglia di superarsi sono stati gli ingredienti che hanno portato al riconosciuto successo della Castle Mountain Running, che oggi vuole permettersi di sognare ancora e di puntare, per il 2021 ad ospitare la prima edizione dei Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail che verranno organizzati, congiuntamente, sotto l’egida della Iaaf.