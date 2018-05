Continua la marcia di avvicinamento di Debora Chiesa di avvicinamento alla qualificazione agli Internazionali d’Italia del Foro Italico che inizieranno il 12 maggio con i tabelloni maschile e femminile ufficiali. Un ingresso prestigioso che potrebbe essere una realtà non solo per un’eventuale vittoria in questo tabellone ma anche per l’assegnazione di una wild card, tra l’altro Debby è anche componente della squadra di Fed Cup della capitana Tathiana Garbin e della general manager Mara Santangelo. Ieri la 21enne trentina, n.167 al mondo e n.1 del tabellone (dopo la qualificazione della passata stagione) che si allena ad Anzio ha sconfitto agevolmente nei quarti la toscana Martina Caregaro con il punteggio di 6-3 6-2 ed ora in semifinale si troverà oggi di fronte Camilla Rosatello, n.290 del ranking Wta e la n.5 che ieri ha superato la n.3 Jessica Pieri per 7-6 (1) 7-5. L’altra semifinale vedrà di fronte la n.2 Martina Trevisan e l’italo-russa Anastasia Grymalska. La Chiesa in coppia con la Matteucci ha raggiunto anche la semifinale del doppio da testa di serie n.2 superando la coppia formata da Balducci e da Dentoni per 4-6 6-3 10-4. Si è invece fermata nel doppio l’altra trentina, la 19enne Monica Cappelletti che a fianco della Natali nei quarti ieri ha lottato ma poi si è arresa al tiebreak lungo alle n.1 Ferrando-Rosatello per 6-7 (3) 6-2 10-4. Tra gli uomini i semifinalisti sono il n.1 il torinese Lorenzo Sonego, il romano Liam Caruana, il siciliano Salvatore Caruso e il vigevanese Filippo Baldi.



Esordio amaro per i due azzurri in gara nel “Mutua Madrid Open”, quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Fabio Fognini, n.19 del ranking mondiale e 16ª testa di serie, è stato sconfitto per 6-3 6-4, in un’ora e 25’, dall’argentino Leonardo Mayer, n.45 Atp. E’ andata male anche a Paolo Lorenzi: il 36enne senese, n.76 Atp, ha ceduto per 6-4 7-5, in un’ora e 24’, allo spagnolo Fernando Verdasco, n.37. Il torneo di Madrid vede come primo favorito Rafa Nadal, n.1 e campione in carica, poi il tedesco Alexander Zverev, il bulgaro Dimitrov e l’argentino Del Potro. Assenti fra i top ten Roger Federer, che si rivedrà sull’erba di Wimbledon, e Marin Cilic.

Esordio positivo per Melania Delai nel Mediterranée Avenir, torneo Itf junior di grado 1 sul rosso del Marocco. La 15enne trentina, n.7, dopo il bye al 1° turno ha sconfitto per 6-3 6-1 la polacca Aleksandra Julia Jelen. Ora si giocherà un posto nei quarti con la 16enne georgiana di origine russa Zoziya Kardava, numero undici del seeding, vittoriosa per 6-4 7-5 con la greca Emmanouela Antonakis.

Sveva Bernardi dell’Ata Trentino non ce l’ha fatta a scavalcare il primo ostacolo nel torneo internazionale Eta organizzato dal Tennis Club Pavia e riservato alla categoria under 14. Sveva ha ceduto 6-4 6-2 con la solida tennista elvetica Emma Penne. Nelle qualificazioni dello stesso torneo era impegnato anche l’altro giovanissimo tennista dell’Ata Matteo Fondriest, che non è riuscito a superare il primo scoglio rappresentato dalla wild card Luca Galazzetti, impostosi in rimonta 2-6 7-6 (10-8) 6-3.