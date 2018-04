Per la seconda regata consecutiva, dopo Palma, il velista trentino Ruggero Tita e Caterina Banti (Guardia di Finanza / Aniene) hanno vinto con un giorno di anticipo anche il terzo evento di World Cup Series a Hyères. L’equipaggio azzurro si è assicurato il successo prima della Medal Race con ben 40 punti sui secondi, i britannici Ben Saxton/Nicola Boniface. Al termine della Medal Race di oggi della classe Nacra 17 altri due equipaggi azzurri hanno chiuso nella top ten: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (Fiamme Azzurre / Aniene) si sono classificati in quarta posizione mentre Lorenzo Bressani con l’altra trentina Cecilia Zorzi (Aniene / Marina Militare) sono giunti noni grazie al secondo posto nella Medal Race di oggi. Tre equipaggi in Medal Race nei catamarani volanti è un ottimo segnale per la squadra azzurra.

«Siamo sorpresi anche noi di questi due risultati anche se “non c’è il due senza il tre” - ha dichiarato Ruggero Tita -. Probabilmente l’allenamento dell’inverno a Cagliari è stato molto utile con gli altri Nacra della squadra e il coach Gabriele Bruni».«Siamo entrambi impegnati ad andare avanti e migliorare ogni giorno. Se tutti e due diamo il nostro 100%, e a volte anche di più, non possono che arrivare i risultati», ha confermato Caterina Banti