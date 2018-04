È la sfida nei quarti di finale playoff del campionato triveneto Under 16 tra Trento e Feltre l’appuntamento di cartello di questo fine settimana per il rugby di casa nostra. Domani sera (sabato) con inizio alle ore 18.30 sul campo di via Fersina si gioca la sfida di andata che vede in corsa per la prima volta nella storia del rugby trentino una squadra della nostra provincia.

I giovani gialloblù allenati da Alessandro «Barba» Sandrin e Jacopo Pocher, che hanno chiuso al secondo posto il girone 3 del campionato triveneto, affronteranno la squadra veneta che si è imposta nel girone 4. I favoriti sulla carta sono i feltrini, ma nell’arco del campionato il Trento ha mostrato di non avere nulla da invidiare anche a formazioni più blasonate e dalla storia importante e potrà giocare queste due partite con la tranquillità di non avere nulla da perdere e da dimostrare. La gara di ritorno è in programma domenica 6 maggio alle 11 nel centro bellunese.

Nelle altre tre sfide il Badia affronterà il Fradis Sinnai, formazione che ha vinto il torneo di categoria della Sardegna, il Vicenza, vincitore del girone del Trento, si confronterà con il Monti Rovigo e il Belluno giocherà contro l’Alpago.