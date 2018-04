Non si sono certo lasciati intimorire dal cielo grigio i 350 runner che hanno animato, scorsa, la seconda tappa del Campionato Valli del Noce, organizzata dallo Sci Club Fondisti Alta Val di Non intorno a Tret. L'entusiasmo con il quale i partecipanti hanno affrontato il percorso tracciato sullo sterrato, fra prati e campi già verdissimi, a due passi dalla cascata, è stato preceduto da momenti di sincera commozione, dato che prima dello start l'intero comitato organizzatore, composto da diverse società sportive della valle, ha consegnato ai famigliari di Alessandro Bertagnolli, scomparso due anni fa, una targa che lo ricorda, esprimendo gratitudine per quanto si è speso, nella sua vita, a favore dello sport.

Nell'occasione il comitato organizzatore de La Ciaspolada, per sottolineare il valore di questa celebrazione, ha donato ai vincitori di ogni categoria un'iscrizione alla prossima edizione della celebre corsa con le racchette da neve, che si svolgerà il e sarà valida come Campionato del mondo di specialità.

Per quanto concerne l'aspetto agonistico, ad uscire vincitrice dalla giornata è stata la società Usam Baitona, che ha preceduto S.C. Fondisti, Ads Mollaro, Romallo Running, Atletica Rotaliana, Us Robur, Villazzano, Ads Vivinsport e Valle di Cembra. Entrando nel dettaglio, nella categoria Pulcini si sono imposti Lorenzo Gennara e Alice Biada, fra i Cuccioli Nicolas Odorizzi e Sofia Filippo, fra gli Esordienti Samuele Chini e Asia Battisti, fra i Ragazzi Pietro Gasperetti e Michela Pallaver, fra i Cadetti Cesare Zini e Nancy Giglio, fra gli Allievi Michele Borzaga e Giulia Nardon, fra gli Junior Davide Piffer e Nicole Menapace, fra i Senior Daniele Barchetti e Desirée Michelon, fra gli Amatori A Matteo Radovan e Loretta Bettin, fra gli Amatori B Riccardo Baggia e Mirella Bergamo, fra i Veterani Franco Torresani e Lucia Maurina, fra i Pionieri Severino Daldoss e Flora Zeni.

Cominciano a giungere al comitato anche i primi scatti validi per il concorso fotografico «Cattura i nostri tifosi ed atleti», il cui esito finale conosceremo solo in occasione dell'ultima tappa. La prossima sarà organizzata 22 a Romallo.