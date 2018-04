Rafa Nadal si presenta nella «sua» Montecarlo a caccia dell’undicesimo trionfo da numero uno al mondo. Rientrato in Coppa Davis, il maiorchino dovrà difendere il primato da Roger Federer, che salterà sì la stagione sulla terra ma è lì a 100 punti di distanza. Più distanzato Marin Cilic, seguito da Zverev, Dimitrov e Del Potro con Thiem numero 7 e pronto a sfruttare i tornei sulla terra per guadagnare qualche posizione.



Dietro l’austriaco, a conferma della stessa Top Ten di una settimana fa, Anderson, Isner - fuori ai quarti a Houston - e Goffin. Fabio Fognini resta stabile in 20ª posizione come il migliore degli azzurri mentre Paolo Lorenzi perde ben sei posti e finisce alle spalle di Andreas Seppi (63° contro 62°). Resta aggrappato alla Top 100 Cecchinato mentre Simone Bolelli, grazie alla finale raggiunta a Barletta, riesce a risalire di 19 posti ed è ora 144°.



Nessuna novità fra le prime 10 al mondo della classifica femminile dove Simona Halep resta la regina indiscussa, con Caroline Wozniacki e e Garbine Muguruza a distanza di sicurezza.

Quarta posizione per Elina Svitolina davanti a Jelena Ostapenko, a seguire Karolina Pliskova, Caroline Garcia, Venus Williams, Sloane Stephens e Petra Kvitova. I quarti raggiunti a Lugano non bastano a Camila Giorgi per migliorare la propria classifica: la marchigiana resta 59ª ed è comunque la migliore delle azzurre.



Scivola indietro di due posizioni (da 89ª a 91ª) Sara Errani mentre crolla Francesca Schiavone: la mancata difesa del titolo conquistato un anno fa a Bogotà le costa ben 61 posti e l’uscita dalla Top 100. Proprio in Colombia Jasmine Paolini ha vinto il suo primo match in un main draw del circuito maggiore: la 22enne di Castelnuovo di Garfagnana scala sei posizioni ed è 145ª.



Queste le nuove classifiche:



ATP



1. Rafael Nadal (Esp) 8770 (--)



2. Roger Federer (Sui) 8670(--)



3. Marin Cilic (Cro) 4985



4. Alexander Zverev (Ger) 925 (--)



5. Grigor Dimitrov (Bul) 4635 (--)



6. Juan Martin Del Potro (Arg) 4470 (--)



7. Dominic Thiem (Aut) 3665 (--)



8. Kevin Anderson (Rsa) 3390 (--)



9. John Isner (Usa) 3125 (--)



10. David Goffin (Bel) 3110 (--)



20. Fabio Fognini 1840 (--)



62. Andreas Seppi 851)



63. Paolo Lorenzi 850 (-6)



100. Marco Cecchinato 606 (--);





WTA:



1. Simona Halep (Rou) 8140 (--)



2. Caroline Wozniacki (Den) 6790 (--)



3. Garbine Muguruza (Esp) 6065 (--)



4. Elina Svitolina (Ukr) 5630 (--)



5. Jelena Ostapenko (Lat) 5307 (--)

6. Karolina Pliskova (Cze) 4730 (--)



7. Caroline Garcia (Fra) 615 (--)



8. Venus Williams (Usa) 4276 (--)



9. Sloane Stephens (Usa) 3938 (--)



10. Petra Kvitova (Cze) 3271 (--)



59. Camila Giorgi 986 (--)



91. Sara Errani 715 (-2).