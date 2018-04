Guido Gallinaro vince per il secondo anno consecutivo il titolo europeo Laser Radial, confermando la sua leadership in una classe che continua a dargli grandi soddisfazioni. L’atleta Fraglia Vela Riva, non avendo gareggiato per assenza di vento sul lago Balaton, è rimasto quindi primo assoluto con distacchi davvero importanti sugli avversari: 11 punti sullo spagnolo Marcelo Cairo Assenza e addirittura 65 sul terzo atleta europeo, il russo Kirill Tereshkin.

Un meritatissimo successo ottenuto dopo una difficile settimana in cui il vento è sempre stato molto leggero e oscillante. Il commento dell’allenatore Fabio Zeni a vittoria ottenuta:"Sono contentissimo per questo risultato di Guido, perchè confermare un titolo è sempre complesso, soprattutto dopo un campionato svolto sul lago Balaton con condizioni difficili da interpretare. I punti che hanno diviso Guido dal terzo europeo- ben 65 - e comunque già 11 sul secondo, la dicono lunga sulla difficoltà trovata nel mantenere risultati costanti in una località dove il vento è sempre molto imprevedibile. Guido invece è riuscito ad essere stabile nei parziali, scartando solo un ottavo. Dopo questo bel successo la settimana prossima saremo già impegnati all’Italia Cup in programma al Circolo Vela Torbole, molto importante perchè serve per la qualifica FIV ai mondiali Giovanili di World Sailing insieme alle altre tappe previste successivamente a Venezia e Dervio. Secondo obbiettivo della stagione sarà invece il mondiale di classe previsto a Kiel a fine agosto”.