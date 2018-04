Diciotto trentini in gare individuali più uno staffettista, in rappresentanza di 5 società, scenderanno in vasca allo Stadio del Nuoto di Riccione per concorrere con i migliori Nazionali e giocarsi un piazzamento che vale. Un appuntamento, quello degli italiani assoluti primaverili, che rappresenta anche il primo snodo importante della stagione che culminerà con i campionati europei di Glasgow (3-9 agosto). Gli atleti iscritti sono 691 (364 maschi e 327 femmine), le società partecipanti 172, le presenze gara 1588 e le staffette 89. Lo start martedì 10 alle 10 con le batterie dei 50 dorso maschili e chiusura 14, con la dedicata alle finali, in vasca corta, del campionato nazionale a squadre.



Questi i partecipanti per il Trentino:



NUOTATORI TRENTINI: Mattia Santi (50 - 100 - 200 rana - 200 misti), Bruna Pesole (50 - 100 - 200 - 400 stile), Nicola Turrini (50 - 100 stile - 50 farfalla - 50 - 100 dorso), Francesco Peron (100 - 200 stile - 200 farfalla), Mauro Toniato (50 - 100 farfalla), Zeno Tecchiolli (200 stile), Sara Gusperti (50 - 100 rana - 50 - 100 farfalla), William Casarotto (200 farfalla), Valentini Leonardo (4×100 – 4×200 stile libero). Il settore maschile disputerà anche le staffette 4×100 4×200 stile libero e 4×100 mista.



BUONCONSIGLIO NUOTO: Andrea Zenatti (100 rana), Maja Peirano (50 dorso), Tommaso Pilati (50 stile)



2001 TEAM ROVERETO: Alessandro Bonvicini (100 stile), Vittoria Urbanetto (50 stile), Elena Foradori (50 farfalla), Filippo Rossi (50 stile), Aguiari Enrico (50 stile),



RARI NANTES ALA : Elisa Fiorini (100 rana)



BRENTA NUOTO : Daniel Giordani (50 - 100 - 200 rana)