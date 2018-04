Fabio Fognini non delude le aspettative azzurre: batte Chardy in quattro set e regala all' Italia il punto del pareggio con la Francia nella prima giornata della sfida dei quarti di Coppa Davis.

Sul campo centrale Beppe Croce dello stadio di Valletta Cambiaso a Genova, Fognini si è imposto 3-1: 6-7, 6-2, 6-2, 6-3.