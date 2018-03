Seconda giornata al Meeting del Garda Optimist di vela un po’ più mite e soleggiata. Ma per i 1400 velisti partecipanti alla regata Guinness dei primati il vento è stato molto leggero ed è durato poco. I cadetti sono riusciti a concludere regolarmente la terza regata (due disputate ieri), mentre nel campo juniores solo le batterie dei «gialli» e dei «blu» sono riuscite a chiudere la seconda regata; per gli altri un calo di vento ha costretto all’interruzione.

Nelle prime posizioni della categoria dei più giovani cadetti sembra profilarsi una bella sfida: con un primo parziale è passato al comando il portacolori della Fraglia Vela Riva Manuel De Asmundis (1-4-1); ha guadagnato una posizione anche Clara Lorenzi (CNB), seconda assoluta ad un punto da De Asmundis e prima femmina; perde qualcosa l’altro atleta Fraglia Vela Riva Mosè Bellomi, terzo a 8 punti dalla Lorenzi. A seguire Ungheria, Germania con la seconda femmina Catalina Feussner, Danimarca, Svizzera e ancora Italia. Bisognerà aspettare almeno la prova di scarto per capire meglio chi davvero può rimane in zona podio, giocandosi la finalissima di domenica con la gold fleet.

Per gli juniores sono in elaborazione le classifiche: le batterie che oggi non sono riuscite a concludere la terza prova in generale (seconda di giornata) riprenderanno sabato mattina con partenza alle ore 11.