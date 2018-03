Il coraggio e l’impegno non bastano: troppo forte questo Nick Kyrgios per Fabio Fognini.

Il ligure è uscito di scena al terzo turno del «Miami Open», secondo Atp Masters 1000 del 2018, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida.

Fognini ha ceduto per 6-3 6-3, in un’ora e 6 minuti di partita, all’australiano Kyrgios, quest’anno già vincitore di un titolo Atp a Brisbane ma al rientro dopo un mese di stop per un problema al gomito.