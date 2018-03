Frank Chamizo ha vinto la medaglia d’oro anche al torneo Internazionale «Dan Kolov - Nikola Petrov» di Sofia.

Nella finale della categoria dei 74 kg il 25enne italo-cubano ha sconfitto il turco Soner Demirtas per forfait dell’avversario. Ieri, nei quarti di finale, il lottatore azzurro aveva battuto il turco Akdeniz per 8-4 mentre in semifinale aveva sconfitto nettamente il russo Magomed Magomedrasul per 10-6. Per l’azzurro, bronzo ai Giochi Olimpici di Rio2016, è il secondo successo nella nuova categoria di peso dopo quello ottenuto nel febbraio scorso in Ucraina al XXII° Outstanding Ukrainan Wrestlers e Coachs Memorial di Kiev. Chamizo al termine della premiazione appare particolarmente soddisfatto della nuova affermazione ottenuta in Bulgaria.

«Sono molto contento per aver conquistato questa medaglia d’oro - ha affermato il campione azzurro - il lavoro che stiamo portando avanti è ottimo, ci stiamo allenando duramente e i risultati si vedono: continuiamo così». Domani Riccardo Abbrescia nella Lotta Greco Romana - cat. 77kg - scenderà sulla materassina per disputare la finale per la medaglia di bronzo.