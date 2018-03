L’argentino Juan Martin Del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, in California, battendo in finale Roger Federer in tre set, dopo 2 ore e 42’ di gioco.

Risultato 6-4, 7-6, 6-7. Per Federer è la prima sconfitta del 2018.



La sconfitta costa 100 punti a Roger Federer che però resta al comando della classifica Atp davanti a Rafa Nadal e Marin Cilic. A seguire Dimitrov e Zverev mentre Juan Martin Del Potro, grazie al successo nel primo Masters 1000 della stagione, risale di due posizioni ed è ora il nuovo numero 6 del mondo.



Scivola indietro Thiem, Anderson scavalca Goffin mentre entra nella Top Ten per la prima volta in carriera il francese Lucas Pouille, mai così in alto.



Il migliore degli azzurri resta Fabio Fognini che, nonostante l’eliminazione al secondo turno di Indian Wells, sale di un posto ed è 18°. Sono in tutto sei gli azzurri fra i primi 100 al mondo grazie al ritorno di Marco Cecchinato e la new entry Matteo Berrettini: il palermitano, reduce dal trionfo a Santiago, scala 10 posizioni ed è 97^ mentre il 21enne romano recupera 13 posti dopo la finale di Irving e conquista la 95ª piazza. Questa la nuova classifica Atp:



1. Roger Federer (Sui) 9960 (--)

2. Rafael Nadal (Esp) 9370 (--)

3. Marin Cilic (Cro) 4905 (--)

4. Grigor Dimitrov (Bul) 4600 (--)

5. Alexander Zverev (Ger) 4505 (--)

6. Juan Martin Del Potro (Arg) 4155 (+2)

7. Dominic Thiem (Aut) 3675 (-1)

8. Kevin Anderson (Rsa) 3235 (+1)

9. David Goffin (Bel) 3190 (-2)

10. Lucas Pouille (Fra) 2420 (+2)



Così gli italiani:



18. Fabio Fognini 2155 (+1)

57. Paolo Lorenzi 905 (-2)

62. Andreas Seppi 861 (--)

86. Thomas Fabbiano 656 (-9)

95. Matteo Berrettini 621 (+13)

97. Marco Cecchinato 611 (+10)

123. Stefano Travaglia 464 (--)

161. Alessandro Giannessi 344 (+1)

162. Lorenzo Sonego 337 (-2)

165. Simone Bolelli 332 (-13)