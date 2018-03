8 marzo «rosa» sul Garda Trentino… Domani iscrizioni agevolate per tutte le donne alla Garda Trentino Half Marathon, prevista l’11 novembre tra Arco e Riva del Garda. Una delle corse più partecipate d’Italia (6000 concorrenti al via lo scorso anno) ha deciso di riservare alle proprie affezionate uno sconto sulle quote di gara, limitando così a soli 20 euro la tariffa di partecipazione, cifra comprensiva di pacco gara e di tutti i servizi.

La diciassettesima edizione si prospetta ricca di eventi collaterali, una competizione, quella orchestrata dal comitato organizzatore presieduto da Sandro Poli, che è quasi «benefica» viste le numerose iniziative gratuite e la possibilità eventuale di aggiungere due euro alla quota d’iscrizione da donare alle onlus trentine e non solo. La corsa è amatissima dalle donne le quali oggi potranno regalarsi, o farsi regalare, la presenza nella 21 chilometri di novembre, una manifestazione spettacolare che non ha bisogno di presentazioni, questa invitante cavalcata trentina è una gioia per chi ama correre.