Fabio Fognini ha vinto il titolo del "Brasil Open", torneo Atp World Tour 250 dotato di un montepremi pari a 516.205 dollari, andato in scena sui campi in terra rossa di San Paolo.

Il trentenne tennista ligure, testa di serie numero 2 e 20esimo del ranking mondiale, ha sconfitto in rimonta in finale il cileno Nicolas Jarry, 73 Atp e mai così avanti in carriera in un torneo del circuito maggiore, con il punteggio di 1-6 6-1 6-4, dopo un'ora e 33 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta del sesto trofeo messo in bacheca in quindici finali disputate.