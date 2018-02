In una Sala Rusconi affollata di dirigenti sportivi è stato presentato stamattina «I protagonisti dello sport trentino 2018», il magazine di ottanta pagine realizzato grazie alla sinergia tra il nostro giornale e il comitato provinciale di Trento del Coni che domenica prossima sarà distribuito in tutte le edicole gratuitamente con l'Adige.

Mentre dodici mesi fa le quasi cento pagine che dedicammo allo sport trentino furono una sorta di Bibbia del movimento provinciale, quest'anno è stato scelto un «taglio» diverso per raccontarvi le numerose Federazioni che con la propria attività contribuiscono a far crescere lo sport in Trentino. Lo spazio è stato quindi dedicato a un atleta per ogni disciplina sportiva, in una pubblicazione che offre tante storie e altrettante curiosità.

Alla presentazione sono intervenuti l'assessore provinciale allo sport Tiziano Mellarini, quello comunale Tiziano Uez e, in rappresentanza del Coni provinciale, il vice presidente Gilberto Gozzer e i membri di giunta Massimo Eccel e Norbert Bonvecchio. In platea non solo tanti presidenti e dirigenti di Federazione, ma anche il general manager della Trentino Volley Bruno Da Re, il presidente del Trento calcio Mauro Giacca e il presidente della Pallamano Pressano Lamberto Giongo, al quale è andato l'applauso della sala per la conquista domenica scorsa della Coppa Italia.

Al termine della cerimonia sono state consegnate due targhe a Franco Nones, prima medaglia d'oro azzurra alle Olimpiadi nello sci di fondo (Grenoble 1968), e a Luca Pederzolli, giovanissima promessa del golf trentino.