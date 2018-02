Tornano in vasca i campioni del nuoto giovanile alla piscina di Trento Nord per un intenso weekend di competizioni. Sabato 10 e domenica 11 febbraio, infatti, la Buonconsiglio Nuoto organizza il suo quinto Meeting Nazionale BCN – Aquarapid, che vedrà sui blocchi di partenza circa 500 atleti - e quasi 1900 presenze gara - appartenenti a 28 società provenienti dal Nord Italia: saranno presenti le società del Trentino Alto Adige, oltre ad una folta rappresentanza dal Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

Soddisfazione per il fatto che alcune società provenienti da fuori regione considerano il nostro meeting come un appuntamento ormai fisso nel loro calendario gare. Ricordiamo in particolare la Gymnasium Nuoto Pordenone, Unione Nuoto Friuli, Sporting Club Verona, Olimpic Swim Pro e Sportivamente Belluno. Tra i team della nostra regione, oltre alla Buonconsiglio Nuoto, iscritti al meeting sono anche la Rari Nantes Trento, il 2001 Team di Rovereto, Csi Trento Nuoto, Brenta Nuoto, Rari Nantes Ala, Rari Nantes Valsugana, Dolomitica Nuoto e Bressanone Nuoto.

Alcune società che hanno preso parte alle precedenti edizioni purtroppo quest’anno non potranno partecipare per concomitanza di impegni a cui non possono mancare. Anche quest’anno sarà pronta sui blocchi di partenza Alice Mizzau, friulana classe 1993, forte stileliberista e da anni ai vertici italiani in questa specialità, ha conquistato, nonostante la sua giovane età, diverse medaglie europee e mondiali, tra tutti i suoi successi ricordiamo il prestigioso argento ai mondiali di Kazan del 2015 nella staffetta 4x200 stile libero con le compagne Erica Musso, Chiara Masini Luccetti e Federica Pellegrini. Insieme a lei ci sarà Giada Galizi (1993) che nel 2014 ha conquistato in staffetta (4x100 m stile libero e 4x100 m stile libero mista) due medaglie agli Europei di Berlino.

Meeting sempre ad alto livello tecnico, soprattutto in campo giovanile, segnale forte e confortante dell’ottimo lavoro che la Buonconsiglio Nuoto e soprattutto l’ideatore del meeting, il coach Mirko Dellamaria, stanno facendo in questi anni. Lo dimostrano i giovani atleti di spicco che troveremo pronti a sfidarsi in questa due giorni di sport e competizione!

Tra i giovanissimi vogliamo citare Michele Lamberti, classe 2000, figlio del grande Giorgio Lamberti (che ha fatto la storia sui 200 stile libero, con quel 1’46”69 che rimase record del mondo per dieci anni), in forza alla G.A.M. Team Brescia, che nella stagione scorsa ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 Dorso e 200 Farfalla ai Campionati Italiani di Categoria Invernali (Juniores), oltre a due medaglie d’argento nei 50 e 200 dorso; insieme a lui il fratello Matteo (1999) argento nei 1500 stile libero e la sorella Noemi (2004) che ha invece conquistato nella categoria Ragazzi (primo anno) l’argento nei 400 stile libero. Insieme a loro Matilde Zucchini (2003) che ai Criteria Estivi ha conquistato il titolo nazionale nei 200 Rana, oltre alla medaglia d’argento sui 100 Rana, partecipando anche ai campionati italiani assoluti in questa stagione agonistica, Pietro Schinetti (1998) e Alessia Ossoli (2004) che attualmente vantano i migliori tempi stagionali sugli 800 e 1500 stile libero.

Ricordiamo poi il giovanissimo Daniel Zammattio (classe 2001), Gymnasium Pordenone, che nel 2017 è stato convocato in Nazionale Giovanile per partecipare alla Coppa Comen a Gezira (Malta), ed ha conquistato la medaglia d’argento ai Criteria Primaverili Giovanili nei 200 rana e il suo compagno di squadra Ettore Nanetti, 2003, che ha conquistato il terzo posto nei 100 farfalla sia ai Criteria Primaverili che a quelli Estivi.

Tra gli atleti di casa, Tommaso Pilati (2000), e Andrea Zenatti (1997), che hanno preso parte con ottime prestazioni ai Criteria Estivi di Categoria, oltre alla “nostra” Emma Tiozzo (1997) in forza al Team Veneto e che da due anni ormai è diventata “trentina” e si allena costantemente con noi, riuscendo a conquistare nel 2017 due ottime qualificazioni nei 100 e 200 rana sia ai campionati Assoluti invernali che estivi.

Due giornate quindi che si preannunciano già scoppiettanti dal punto di vista tecnico, sia a livello giovanile, con atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi e Juniores, sia a livello assoluto.

Madrina della manifestazione sarà Francesca Dallapè che da poco ha deciso di rimettersi in gioco e di riprendere a tuffare a livello agonistico anche da mamma.