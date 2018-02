Dopo il Superbowl gli Eagles snobbano Trump

Alcuni giocatori dei Philadelphia Eagles non andranno alla Casa Bianca in caso di invito da parte del presidente Donald Trump. Ad affermarlo, secondo quanto riportano i media americani, tre esponenti di spicco del team campione, come il ricevitore Torrey Smith ed i difensori Chris Long e Malcolm Jenkins.



Gli Eagles, quindi, potrebbero seguire l’esempio dei campioni dell’anno scorso, i New England Patriots, che si rifiutano di andare alla Casa Bianca in segno di protesta contro le politiche dell’attuale presidente. Da allora i rapporti tra Trump e i giocatori della Nfl sono diventati sempre più tesi.



Il magnate è arrivato persino ad esorta la lega professionistica del football americano a licenziare o sospendere gli atleti che si inginocchiano, invece di stare in piedi, mentre viene intonato l’inno nazionale prima dell’inizio delle partite.

Sfidando il presidente, sempre più giocatori hanno deciso di inginocchiarsi.