La 52ma edizione del Super Bowl passerà alla storia come la più fredda della storia. La finalissima tra Philadelphia Eagles e New England Patriots si giocherà, infatti, a Minneapolis, in Minnesota, uno stato famoso per le temperature polari. Secondo quanto scrive Usa Today, la temperatura prevista per il fischio di inizio domenica 4 febbraio sarà di -17c .

Fortunatamente, il freddo sarà lasciato fuori dallo stadio perchè il nuovo U.S. Bank Stadium di Minneapolis è al coperto e la temperatura interna sarà di oltre 20 gradi. Il record della partita più calda appartiene invece alle finalissime del 1973 a Los Angeles e del 2003 a San Diego. In entrambi i casi si sfiorarono i 28 gradi.

Per quanto riguarda invece il prezzo dei biglietti, i più economici partono da 950 dollari mentre i più cari arrivano a 5mila dollari.