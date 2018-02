Quasi sette ore e mezza di gioco complessive. Due match tirati ed incerti, entrambi conclusi al quinto set, hanno decretato l’1-1 al termine dei singolari che hanno aperto la sfida di Coppa Davis tra Giappone e Italia, valida per il primo turno del World Group 2018.

In avvio Fabio Fognini ha battuto Taro Daniel (6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2) dopo tre ore e 56 minuti di gioco. A seguire Yuichi Sugita ha ottenuto il pareggio dei padroni di casa sconfiggendo Andreas Seppi (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 7-6/1), in tre ore e 28 minuti. Nel set decisivo Seppi ha avuto un match-point durante il dodicesimo game, ma lo ha fallito tirando contro la rete il diritto incrociato.

Sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, Fognini è partito male cedendo subito la battuta in avvio. Dallo 0-2, però, l’azzurro ha rimontato e riagganciato l’avversario. Nel set decisivo Daniel ha salvato tre palle-break consecutive mantenendosi in scia (4-2) ma grazie a due ace Fognini è salito 5-2, per poi chiudere con una volèe di rovescio incrociata regalando il primo punto all’Italia. «Negli ultimi due giorni ho avuto un problema alla spalla: con il dottore siamo riusciti a sistemarlo - ha commentato Fognini - ma durante la partita il dolore si è fatto vivo di nuovo. Ad un certo punto mi sono innervosito. È stata davvero una brutta partita, ne sono consapevole: sicuramente la più brutta di quest’anno».

Quello tra Seppi e Sugita era l’unico match di questa tre giorni ad avere un precedente (Halle 2016), favorevole al ligure. Avanti al termine del primo set, Seppi ha subito il ritorno dell’avversario, che ha vinto il secondo e terzo, facilitato anche dai tanti errori al servizio dell’azzurro.

Seppi si è ripreso nella quarta frazione. Nel decimo gioco è riuscito ad ottenere il break che gli ha permesso di pareggiare il conto. Il passaggio decisivo del quinto è arrivato quando Seppi ha avuto un match point, sprecato però malamente. Nel tie-break Sugita si è portato sul 3-0. Seppi ha cominciato a mostrare qualche difficoltà negli spostamenti laterali ed il giapponese ne ha approfittato chiudendo 7-1.

Si riparte quindi dalla parità, domani, quando si affronteranno le coppie Ben Mclachan/Yasutaka Uchiyama e Simone Bolelli/Paolo Lorenzi.