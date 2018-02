Sessanta eventi in una kermesse di quattro giorni all’insegna dello sport e dei campioni. Il primo «Festival dello Sport», organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing e presentato questa mattina alla Sala Buzzati di Milano, si terrà dall’11 al 14 ottobre 2018 a Trento e avrà come filo conduttore «i record».



Si parlerà con grandi atleti di come stabilire questi primati, di come consolidarli, di come batterli: testimonianze non solo di allenamenti e strategie, ma anche di psicologia, alimentazione, salute, materiali, business e ricerca tecnologica.



Ricco il menu degli eventi, aperti da una cerimonia inaugurale la sera dell’11 ottobre: gli «uno contro uno» renderanno possibile intervistare grandi campioni del presente e del passato, le «tribune» racchiuderanno i dibattiti tra grandi protagonisti dello sport, le «conversazioni» narreranno storiche imprese sportive con le testimonianze degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti, mentre i «workshop» saranno veri e propri laboratori su grandi tematiche legate al mondo dello sport dove imparare, acquisire e approfondire strumenti professionali. Ci saranno anche i «camp» di alcuni sport, dove allenarsi con tecnici di alto livello.



Il Festival sarà una vetrina anche per la cultura dello sport. In piazza Duomo sarà allestita una grande libreria dove poter consultare e acquistare libri dedicati allo sport, ascoltando dalla viva voce degli autori le ultime novità sul mercato. Per quattro giorni quindi Trento diventerà la capitale dello sport, italiano e internazionale.