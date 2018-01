Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera. La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo tre di gioco.

VIDEO: LE LACRIME DELLA LEGGENDA

"Questa è la conclusione di una favola, uno sogno che si realizza": così un Roger Federer emozionato ha parlato dal centro del campo, dove ha ricevuto la coppa del suo sesto titolo all'Australian Open, prima di interrompere il suo saluto al pubblico per le lacrime di emozione. "Continuo a divertirmi, qui in Australia, è un viaggio bellissimo. È grazie a tutti voi - ha poi detto rivolto al pubblico - che ancora mi alleno, sono teso, sorrido, gioco".