Australian Open: poker azzurro al secondo turno

Sono quattro gli azzurri ad aver staccato il pass per il secondo turno degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne.

A raggiungere Andreas Seppi, impegnato domani contro il giapponese Yoshihito Nishioka, sono Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e Camila Giorgi tra le donne. L’impresa di giornata, in chiave azzurra, la firma proprio Lorenzo Sonego, che alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam batte l’olandese Robin Haase, numero 43 Atp: 6-3 7-5 6-7(6) 7-5 in tre ore e tre minuti.

Al prossimo round, il torinese e cuore granata se la vedrà con il francese Richard Gasquet, numero 29 del seeding. Bene anche Fabio Fognini, che supera agevolmente l’argentino Horacio Zeballos: il trentenne ligure, numero 27 del ranking mondiale e 25esima testa di serie, si impone per 6-4 6-4 7-5 in due ore e due minuti. Ad attenderlo, ora, c’è il russo Evgeny Donskoy.

Nulla da fare, invece, per Matteo Berrettini che giocava per la prima volta un match nel tabellone di uno Slam. Il 21enne romano, numero 130 del ranking e ripescato come lucky loser, cede in tre set al francese Adrian Mannarino, numero 28 Atp e 26esimo favorito del seeding: 6-4 6-4 6-4 in un’ora e 47 minuti.

Eliminato anche Thomas Fabbiano, numero 73 Atp: il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico aveva un avversario durissimo, il tedesco Alexander Zverev, numero 4, si è ben difeso ma poco ha potuto fare contro il fortissimo Next Gen, vittorioso per 6-1 7-6(5) 7-5 in due ore e 22 minuti. Restando nel tabellone maschile, rientro con vittoria per Novak Djokovic e Stanislas Wawrinka.

Entrambi fermi da Wimbledon, il serbo, sei volte vincitore del primo Major stagionale e testa di serie numero 14, ha agevolmente disposto al primo turno dello statunitense Donald Young, battuto per 6-1 6-2 6-4, mentre lo svizzero, trionfatore a Melbourne nel 2014 e nona forza del seeding, ha piegato il lituano Ricardas Berankis per 6-3 6-4 2-6 7-6(2).

Tutto facile per il campione in carica Roger Federer. Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero 2 del mondo e del tabellone, ha regolato per 6-3 6-4 6-3, in un’ora e 40 minuti di gioco, lo sloveno Aljaz Bedene, numero 51 Atp, mai in grado di impensierire «King Roger», reduce dal trionfo alla Hopman Cup a Perth.

In campo femminile, esordio positivo per Camila Giorgi. La 26enne tennista di Macerata, numero 66 del ranking mondiale e brillante semifinalista la scorsa settimana nel Premier di Sydney, batte la russa Anna Kalinskaya, 19 anni, numero 145 Wta e proveniente dalle qualificazioni, in due set: 6-4 6-3 in un’ora e 31 minuti. Prossimo avversario della marchigiana, l’australiana Ashlegh Barty, testa di serie numero 18.

Anche una tra le più attese del torneo, Maria Sharapova, supera il primo turno. La russa, campionessa dell’edizione del 2008 e finalista in altre tre occasioni (2007, 2012 e 2015), di nuovo a Melbourne dopo due anni dalla positività al Meldonium riscontratale nel 2016 proprio in questo torneo che le è costata una squalifica di 15 mesi, supera per 6-1 6-4 il primo ostacolo, la tedesca Tatjana Maria. Esordio ok, infine, per la numero uno Wta e del tabellone, la rumena Simona Halep, che sconfigge la wild card di casa Destanee Aiava col punteggio di 7-6(5) 6-1.